У РПЦ припустили, що комета могла брати участь у появі життя на Землі

У Російській православній церкві (РПЦ) не заперечують, що первинна речовина з комети Чурюмова-Герасименко могла сприяти зародженню життя на Землі. Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив голова відділу зі взаємодії церкви й суспільства Російської Православної церкви протоієрей Всеволод Чаплін.

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"Бог міг творити світ за допомогою різних засобів. В тому числі і через первинну речовину, яка знаходиться у надрах комети, - зазначив Чаплін. - Але ні ця наукова гіпотеза, ні інші, поки не дають відповіді на ряд важливих питань про зародження життя на Землі. Зокрема, науці поки не вдалося дізнатися - звідки з'явилася матерія, чи вона була вічною, як з одного виду тварин без сторонньої допомоги з'явилися інші звірі і птахи, як виникла клітина, і як виник людський розум. Жодного доказу можливості самостійного протікання цих процесів поки наука так і не представила. Їх немає і, напевно, бути не може".

Раніше в інтерв'ю ТАСС заступник директора Інституту космічних досліджень РАН, доктор фізико-математичних наук Олег Корабльов повідомив, що в надрах комети Чурюмова-Герасименко прихована первинна речовина, з якої була сформована Сонячна система.