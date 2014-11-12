Вперше в історії людства робот, який летів до комети більше 10 років, сів на її поверхню (наживо)

Вперше в історії штучний зонд здійснив м'яку посадку на поверхню комети. 12 листопада 2014 зонд Philae («Філи») досяг ядра 67P / Чурюмова-Герасименко. Про це можна дізнатися в Twitter Європейського космічного агентства (ЄКА), пише Лента.ру.

Співробітники агентства отримали з зонда сигнал, що підтверджує успішну висадку.

Сигнал про відокремлення зонда від апарату досяг Землі приблизно через 30 хвилин. При відділенні від материнської апарату Philae знаходився на відстані 22,5 км від ядра комети 67P/Чурюмова-Герасименко і здійснив спуск на її поверхню на ділянку, що отримала назву «Агіліка».

Місія Rosetta є найбільш амбітним проектом ЄКА. Він став першим в історії людства штучним зондом, що здійснив м'яку посадку на поверхню комети. Агентство організувало пряму трансляцію з ЄКА про спуск Philae до поверхні комети.

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Комету 67P/Чурюмова-Герасименко відкрив у 1969 році радянський астроном Клим Чурюмов при вивченні фотознімків, зроблених Світланою Герасименко. Вона належить до групи короткоперіодичних (її період обертання дорівнює 6,6 року), розміри великої півосі орбіти становлять трохи більше 3,5 астрономічних одиниць, лінійні розміри ядра мають порядок кількох кілометрів.

На поверхні комети зонд проведе серію експериментів з визначення її хімічного складу, а також отримає ряд зображень її ядра. Космічний апарат Rosetta разом з Philae призначений для вивчення будови комети 67P/Чурюмова-Герасименко та її еволюції. Координацію проекту здійснює ЄКА за підтримки NASA і ряду інших організацій.

Довідка. Апарат залишив Землю 2 березня 2004 і більше десяти років летів до комети 67P/Чурюмова-Герасименко. Основна мета місії - дослідження еволюції ранньої Сонячної системи. У разі успіху самий амбіційний проект ЄКА може стати свого роду розеттским каменем не тільки астрономії, але і технологій.