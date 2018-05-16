ОЗХЗ підтвердила використання хлору під час хімічної атаки у Сирії

Симптоми пацієнтів відповідали впливу хлору та інших токсичних хімічних речовин. Зразки, взяті з бочок з хімічною речовиною, також підтвердили використання хлору.

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання хлору у сирійському місті Саракіб (провінція Ідліб) на початку лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіт ОЗХЗ.

Читайте такожІнспектори ОЗХЗ взяли зразки для аналізу на місці хіматаки у сирійській Думі"Місія пошуку фактів ОЗХЗ підтвердила, що 4 лютого 2018 року у місті Саракіб, сирійської провінції Ідліб, ймовірно був використаний хлор як хімічна зброя", - заявили в організації.

До таких висновків місія дійшла, зокрема, завдяки зробленим пробам в районі атаки, двом бочкам, в яких попередньо містився хлор, а також численним свідченням постраждалих у медичних установах незабаром після інциденту. Симптоми пацієнтів відповідали впливу хлору та інших токсичних хімічних речовин.

Місія не встановлює відповідальних за скоєння ймовірних атак, йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в провінції Ідліб, більшу частину якої контролюють ворожі до сирійського правителя Башара Асада сили, посилилися ракетно-бомбові удари з боку сирійської та російської авіації. ЗМІ повідомляли про можливе застосування хімічних бойових речовин.