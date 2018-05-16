США пообіцяли КНДР продовжувати кампанію максимального тиску, якщо саміт із Трампом буде скасовано

"Ми були готові, що це можуть бути жорсткі переговори", - заявила представниця Білого дому.

Сполучені Штати досі сподіваються на заплановані зустрічі на найвищому рівні з лідером КНДР Кім Чен Ином і готові до жорсткого переговорного процесу. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

"Ми все ще сподіваємося, що зустріч відбудеться, і ми будемо рухатися цим шляхом, але в той же час ми були готові, що це можуть бути жорсткі переговори", - сказала Сандерс, передає Європейська правда.

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При цьому вона нагадала, що якщо саміту не відбудеться, Пхеньян і надалі буде під тиском Вашингтона. "Президент готовий, якщо зустріч відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо продовжувати кампанію максимального тиску, яка нині триває", - пояснила Сандерс.

Північна Корея заявила, що може скасувати саміт з президентом США Дональдом Трампом, якщо американська сторона односторонньо наполягатиме на відмові Пхеньяна від ядерної зброї.

КНДР також скасувала переговори на високому рівні із Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула й Вашингтона.

Нагадаємо, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня. Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.