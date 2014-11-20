Естонія збільшує витрати на державну оборону

Уряд Естонії вирішив виділити з резерву кошти на покриття термінових та одноразових витрат на державну оборону. Про це пише Українська правда із посиланням на ERR.

Як повідомляється, на своєму засіданні у четвер уряд вирішив виділити з резерву 8,37 млн євро на фінансування термінових одноразових закупівель та інвестицій, призначених для гарантування державної оборони.

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Кошти розподілять між сферами правління Міністерства оборони, МВС, Міністерства економіки і комунікацій, а також канцелярії президента.

Як зазначається, фінансування і зміцнення державної оборони є одним з пріоритетів естонського уряду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання сил швидкого реагування НАТО.