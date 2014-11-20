Каспаров порівняв "одноосібну диктатуру" Путіна з правлінням Гітлера

Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров порівняв "одноосібну диктатуру" російського президента Володимира Путіна з правлінням Адольфа Гітлера.

З такою заявою він виступив у четвер, 20 листопада, на Варшавському форумі з безпеки, передає DW.de з посиланням на агентство AP.

Каспаров попередив Захід про необхідність якомога швидше зупинити Путіна. В іншому випадку, на думку опозиціонера, ціна цієї перемоги буде набагато вищою.

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Крім того, Каспаров підкреслив, що лідери західних країн не повинні йти на компроміс з Кремлем заради спільних стратегічних завдань - таких, як переговори з Іраном щодо ядерної програми або боротьба з тероризмом в Сирії та Іраку.

"Я не бачу реальних стратегічних завдань, які були б спільними для Європи і Путіна", - додав опозиціонер. Каспаров пояснив, що Путін потребує нестабільності, щоб виправдати своє перебування при владі.

Міжнародна конференція у Варшаві проходить з 20 по 21 листопада. На ній обговорюються проблеми безпеки Європи, відносини між ЄС, НАТО та Росією, а також енергетичні та економічні питання.