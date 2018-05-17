Авіація Ізраїлю завдала удару по Сектору Газа у відповідь на кулеметний вогонь

Удар був нанесений по семи терористичних цілях "Хамас" на півночі Гази.

Ізраїльська авіація завдала удару по Сектору Газа у відповідь на кулеметний вогонь.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

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Відзначається, що удар був нанесений по семи терористичних цілях "Хамас" на півночі Гази, чотири з яких - будівлі й терористична інфраструктура, і три - фабрики з виготовлення зброї.

"Удари були нанесені у відповідь на сильний кулеметний вогонь, який був націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю, а також у відповідь на численні факти відкриття вогню протягом дня", - додали ізраїльські військові.

The strikes were conducted in response to the heavy machine gun fire that targeted the city of Sderot, southern Israel, & numerous shooting attacks throughout the day — IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився на початку тижня, коли відбулося офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі, яке було перенесено з Тель-Авіва.

Палестинці вийшли на протести, в результаті кривавих зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Газа загинули більше 60 людей.