Під'їзд російської активістки прикрасили портретом Бандери та символікою "Правого сектора" (фото, відео)

Невідомі розмалювали під'їзд, в якому знімає квартиру громадянська активістка Катерина Мальдон, відома своїми заявами на захист України. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці сама потерпіла, передає Грани.ру.

Підлогу перед дверима в квартиру розфарбували в кольори прапора України, на стіні ліворуч від входу намалювали чорно-червоний прапор з написом по-українськи "Правий сектор", праворуч зобразили Степана Бандеру та написали "Слава Україні!", а на самій двері залишили напис "Дякуємо за підтримку!!!".

"Жорстока китайська помста за вчорашній антивоєнний пікет біля Генштабу?!" - припустила Мальдон.

Вона повідомила про інцидент в поліцію. За викликом активістки прибула слідчо-оперативна група.

Пізніше Мальдон повідомила, що українську символіку в її під'їзді вже зафарбували.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада, на прем'єрі вистави "Трамвай "Бажання" в МХТ імені Чехова (Москва) активістка Катерина Мальдон кинула акторові Михайлу Пореченкову саморобну медаль "За Лугандон" із зображенням колорадських жуків. Далі з криками «На, Міша, постріляй. Любиш в українців стріляти?!" активістка кинула в Пореченкова іграшковий пістолет.

Вчора в Москві пройшли одиночні пікети проти введення російських військ в Україну. Близько 10 чоловік на відстані не менше 50 м один від одного стояли з антивоєнними плакатами. Зокрема, на плакатах було написано: «Путін - ганьба Росії!», «Відчепись, країна величезна, від України!», «Встаньте з колін під ударами поліцейських кийків, щоб не стати гарматним фаршем у братовбивчій м'ясорубці!». Катерина Мальдон також брала участь в акції.