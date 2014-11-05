Пореченкову під час вистави кинули на сцену пістолет: "на, Міша, постріляй" (відео)

Вчора, 4 листопада, на прем'єрі вистави "Трамвай "Бажання" в МХТ імені Чехова (Москва) активістка Катерина Мальдон кинула акторові Михайлу Пореченкову саморобну медаль "За Лугандон" із зображенням колорадських жуків, передає Грани.Ру.

Далі з криками «На, Міша, постріляй. Любиш в українців стріляти?!" активістка кинула в Пореченкова іграшковий пістолет. Мальдон не затримали.

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Вона стверджує, що деякі з глядачів висловили їй підтримку, а інші, навпаки, були обурені акцією. З її рюкзака намагалися зірвати жовто-блакитну стрічку.