Пореченкову під час вистави кинули на сцену пістолет: "на, Міша, постріляй" (відео)
09:29, 05 листопада 2014Суспільство
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Російському акторові Михайлу Пореченкову кинули на сцену іграшковий пістолет і медаль "За Лугандон", коли актори вийшли на уклін до публіки.
Пореченкову вручили медаль "За Лугандон" / скріншот
Вчора, 4 листопада, на прем'єрі вистави "Трамвай "Бажання" в МХТ імені Чехова (Москва) активістка Катерина Мальдон кинула акторові Михайлу Пореченкову саморобну медаль "За Лугандон" із зображенням колорадських жуків, передає Грани.Ру.
Далі з криками «На, Міша, постріляй. Любиш в українців стріляти?!" активістка кинула в Пореченкова іграшковий пістолет. Мальдон не затримали.
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Вона стверджує, що деякі з глядачів висловили їй підтримку, а інші, навпаки, були обурені акцією. З її рюкзака намагалися зірвати жовто-блакитну стрічку.
Відео Грани.Ру
Пореченкову вручили медаль "За Лугандон"
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