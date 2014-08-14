Учасницю мітингу в підтримку України в Москві оштрафували на 20 тисяч рублів
Пресненський суд Москви 14 серпня оштрафував затриману учасницю антивоєнної акції біля посольства України Ірину Калмикову на 20 тисяч рублів за статтею про порушення порядку організації або проведення зборів.
Жінка також засуджена до штрафу в 500 рублів за звинуваченням у непокорі розпорядженню співробітника поліції. За даними ОВС-Інфо, що з ранку в Пресненському суді і двоє інших затриманих увечері 12 серпня активістів: Ільдар Дадин і Павло Шелков, повідомляє Крым.Реалии.
Вердикту суду стосовно шести учасників недозволеного мерією «Вечора пам'яті і скорботи», який завершився затриманням близько 30 осіб, чекали в середу 13 серпня, але в результаті було оголошено, що розгляд переноситься на наступний день.
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Павло Шелков в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що поліцейські, затримуючи активістів біля українського посольства, діяли жорстко, а пізніше у відділенні поліції був побитий Ільдар Дадін. Також повідомлялося про побиття затриманої Катерини Мальдон - матері чотирьох дітей.
За інформацією ОВС-Інфо, увечері в середу Мальдон на машині «швидкої допомоги» доставили до Боткінської лікарні.
Третю затриману жінку, Ольгу Курносову, відпустили, її справа буде розглядатися за місцем проживання в Петербурзі.
Сергій Захаров був відпущений з ОВС ввечері 13 серпня на підписку про явку в суд.