Учасницю мітингу в підтримку України в Москві оштрафували на 20 тисяч рублів

Жінка також засуджена до штрафу в 500 рублів за звинуваченням у непокорі розпорядженню співробітника поліції. За даними ОВС-Інфо, що з ранку в Пресненському суді і двоє інших затриманих увечері 12 серпня активістів: Ільдар Дадин і Павло Шелков, повідомляє Крым.Реалии.

Вердикту суду стосовно шести учасників недозволеного мерією «Вечора пам'яті і скорботи», який завершився затриманням близько 30 осіб, чекали в середу 13 серпня, але в результаті було оголошено, що розгляд переноситься на наступний день.

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Павло Шелков в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що поліцейські, затримуючи активістів біля українського посольства, діяли жорстко, а пізніше у відділенні поліції був побитий Ільдар Дадін. Також повідомлялося про побиття затриманої Катерини Мальдон - матері чотирьох дітей.

За інформацією ОВС-Інфо, увечері в середу Мальдон на машині «швидкої допомоги» доставили до Боткінської лікарні.

Третю затриману жінку, Ольгу Курносову, відпустили, її справа буде розглядатися за місцем проживання в Петербурзі.

Сергій Захаров був відпущений з ОВС ввечері 13 серпня на підписку про явку в суд.