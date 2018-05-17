Кронпринц Саудівської Аравії проведе в своїй країні революцію для позбавлення від нафтової залежності

Слідом за своїм батьком кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман очолить найбільшу економіку близькосхідного регіону, але керувати нею буде по-новому.

Мухаммад бін Салман, кронпринц консервативної Саудівської Аравії, шанувальник Вінстона Черчілля та комп'ютерних ігор, починає у своїй країні революцію, яка позбавить її від нафтової залежності, релігійного екстремізму і перетворить в туристичний рай.

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Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время" під назвою "Буря в пустелі". Мухаммад бін Салман, 32-річний спадкоємець престолу Саудівської Аравії. У нього немає гарему, він одружений тільки з однією жінкою, хоча, як і личить принцу, живе в палаці, катається на яхті за півмільярда доларів, а іноді відправляється у власне шато неподалік Парижа.

Слідом за своїм батьком він очолить найбільшу економіку близькосхідного регіону. Однак керувати нею буде по-новому. Довгий час експорт нафти забезпечував Саудівській Аравії до 90% доходів бюджету, дозволяючи мешканцям королівства жити розкошуючи. Але з падінням цін на нафту настав час змін.

Свій план глобальних змін, які допоможуть найбільшому експортеру нафти перетворитися на всебічно розвинену економіку, кронпринц представив в квітні 2016 року в рамках стратегії Saudi Vision 2030.

Нових робочих місць для жителів королівства кронпринц чекає від розвитку торгівлі, IT, туризму, приватної медицини та індустрії розваг. Остання вже пережила історичну подію: 18 квітня в Ер-Ріяді відкрився перший за 35 років кінотеатр. Ще одна революція, яку готує принц Салман, націлена на туризм: закрите королівство, яке сьогодні видає тільки трудові, сімейні візи і візи для паломників, вже до кінця весни обіцяє почати видачу туристичних віз, а до 2030 року має намір приймати 30 млн туристів щорічно. Нове життя також обіцяне жінкам.

"Ми повертаємося до того, ким були, - до помірного ісламу, відкритого для всіх релігій і для світу",- заявив кронпринц.

Експерти визнають: поки невідомо, чи досягне успіху кронпринц у своїх намірах, проте його розмах вражає. Також експерти відзначають, що він улюблений син свого батька і може бути рішучим і безжальним. "Батько делегував йому безпрецедентні повноваження",- констатує Томас Ліпман, експерт Інституту Близького Сходу у Вашингтоні.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 17 травня 2018 року.