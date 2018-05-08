Forbes оприлюднив новий рейтинг найвпливовіших людей світу

До «найвпливовішої десятки» увійшли, зокрема, Папа Римський, а також засновники Google, Amazon та Microsoft.

Американський журнал Forbes оновив свій рейтинг найвпливовіших людей світу. Цього року його вперше очолив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

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До п’ятірки найвпливовіших світових лідерів також увійшли президент РФ Володимир Путін, президент США Дональд Трамп, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та засновник Amazon.com Джеф Безос.

Зазначається, що Сі Цзіньпін потрапив на топ рейтинга через те, що у березні депутати всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) майже одноголосно погодилися з пропозицією змінити Конституцію, видаливши з неї пункт про обмеження роботи голови КНР двома строками та розширивши його вплив.

Сьогодні китайський лідер, як стверджується «насолоджується культом особистості», небаченим з часів Мао Дзедуна.

Друге місце в рейтингу посідає російський лідер Володимир Путін, який править Росією з 2000 року, а цього року переобрався на новий президентский термін, отримавши 77% голосів.

Третє місце Дональда Трампа зумовлено тим, що він не без складнощів просуває свій порядок денний у Конгресі США, попри те, що у ньому домінує його власна партія. Крім того, Трамп фігурує у розслідуваннях декількох правоохоронних органів та не може позбутися скандалів, пов’язаних з його особистим життям та бізнесом. Тим не менш, він усе ще очолює найпотужнішу у світі економічну та військову силу.

Ангела Меркель не лише посіла четверте місце, але й стала найвпливовішою жінкою у світі. Фактичний лідер Європи, Меркель виграла на непростих минулорічних виборах та створила «широку коаліцію» з політичними партнерами. Тим не менш, їй доведеться вести ЄС через «шторми» у вигляді Brexit та наростаючих антимігрантських настроїв у Європі.

У першій десятці рейтингу також фігурують Папа Римський Франциск (6 місце), засновник Microsoft та філантроп Білл Гейтс (7 місце), наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд (8 місце), прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді (9 місце), та співзасновник Google Ларрі Пейдж.