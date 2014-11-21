У Держдумі РФ запропонували припинити дипломатичні відносини з Литвою і ввести проти неї санкції

З такою заявою виступив депутат від фракції КПРФ Микола Коломейцев, повідомляє Дождь.

«У зв'язку із вчорашньою неприйнятною заявою президента Литви пропоную доручити комітету з міжнародних справ підготувати заяву, а, може бути, і постанову про необхідність введення санкцій проти Литви і, може бути, навіть припинення дипломатичних відносин», - сказав Коломейцев.

Також повідомляється, що голова Держдуми Сергій Наришкін схвалив пропозицію.

«Внесіть (пропозицію - ред.) у встановленому порядку», - заявив спікер нижньої палати парламенту РФ.

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Приводом для такої пропозиції стали слова президента Литви Далі Грібаускайте. Вона закликала надати підтримку Україні в інтерв'ю радіостанції LRT 20 листопада, уточнивши, що вона сама бореться за мир в усьому світі.

«Якщо терористичну державу, яка здійснює агресію проти свого сусіда, не зупинити, то агресія може поширитися по Європі і далі», - заявила Грібаускайте.

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У той самий день голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс відмовився назвати Росію терористичною державою, однак він зазначив, що Москва «підтримує терористичні угруповання у сусідній країні і озброєнням, і важкою технікою, і ракетними установками».

Раніше УНІАН повідомляв, що В Росії вважають, що президент Литви гірше ніж "націонал-радикали з Києва".