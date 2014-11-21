У Росії вважають, що президент Литви гірше ніж "націонал-радикали з Києва"

"У своїх висловлюваннях Д. Грібаускайте перевершує навіть найбільш екстремістські заяви, що лунають з вуст націонал-радикалів у Києві", заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич у своєму коментарі.

Читайте такожПрезидент Литви: Життя навчить Росію дотримуватися правил

Лукашевич також заявив, що слова Грібаускайте лише ускладнюють пошук рішень з врегулювання українського кризи". Також представник МЗС РФ порадив президенту Литви «стримати свій комсомольський запал, не комплексувати з приводу свого «радянського минулого», яке, мабуть, змушує її бути «святішою за папу Римського»».

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, президент Литви Даля Грібаускайте назвала РФ терористичною державою і висловила побоювання, що агресія Росії може поширитися далі по Європі, якщо її не зупинити в Україні.