У Польщі п'ятеро осіб затримали за розпалювання польсько-української ворожнечі, серед них - росіянка
18:18, 20 травня 2018Світ
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Найближчим часом росіянку, яка, за даними польських спецслужб, перебувала в країні з 2013 року, депортують.
У Польщі п'ятеро осіб затримано за розпалювання польсько-української ворожнечі / фото Zaxid.net
У Польщі затримали п'ятьох осіб за розпалювання польсько-української ворожнечі.
Як повідомляє "Польське радіо", серед затриманих є громадянка Росії Катерина Ц.
Згідно з повідомленням, затримання проводило Агентство внутрішньої безпеки країни кілька днів тому.
Найближчим часом росіянку, яка, за даними польських спецслужб, перебувала в країні з 2013 року, депортують.
Також їй, як і ще чотирьом затриманим, буде заборонено в'їзд на територію Республіки Польща.
Затриманим інкримінують участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, підриві польського погляду на історичну політику і заміні його російським, спробі "консолідувати проросійські сили в Республіці Польща" довкола цих сфер.
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