У Польщі п'ятеро осіб затримали за розпалювання польсько-української ворожнечі, серед них - росіянка

18:18, 20 травня 2018
Світ
1195 0
У Польщі п'ятеро осіб затримано за розпалювання польсько-української ворожнечі / фото Zaxid.net

Як повідомляє "Польське радіо", серед затриманих є громадянка Росії Катерина Ц.

Згідно з повідомленням, затримання проводило Агентство внутрішньої безпеки країни кілька днів тому.

Найближчим часом росіянку, яка, за даними польських спецслужб, перебувала в країні з 2013 року, депортують.

Також їй, як і ще чотирьом затриманим, буде заборонено в'їзд на територію Республіки Польща.

Затриманим інкримінують участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, підриві польського погляду на історичну політику і заміні його російським, спробі "консолідувати проросійські сили в Республіці Польща" довкола цих сфер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#Україна