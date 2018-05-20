У Польщі п'ятеро осіб затримали за розпалювання польсько-української ворожнечі, серед них - росіянка

Найближчим часом росіянку, яка, за даними польських спецслужб, перебувала в країні з 2013 року, депортують.

У Польщі затримали п'ятьох осіб за розпалювання польсько-української ворожнечі.

Як повідомляє "Польське радіо", серед затриманих є громадянка Росії Катерина Ц.

Згідно з повідомленням, затримання проводило Агентство внутрішньої безпеки країни кілька днів тому.

Найближчим часом росіянку, яка, за даними польських спецслужб, перебувала в країні з 2013 року, депортують.

Також їй, як і ще чотирьом затриманим, буде заборонено в'їзд на територію Республіки Польща.

Затриманим інкримінують участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, підриві польського погляду на історичну політику і заміні його російським, спробі "консолідувати проросійські сили в Республіці Польща" довкола цих сфер.