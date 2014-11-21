Президент Франції має намір відвідати Гвінею, що постраждала від лихоманки Ебола

Президент Франції Франсуа Олланд наступного тижня має намір відправитися до Гвінеї, - одну з країн Західної Африки, що найбільше постраждала від спалаху лихоманки Ебола, повідомляє BBC.

Зустріч Олланда й президента Гвінеї Альфа Конде відбудеться в наступну п'ятницю.

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Олланд стане першим президентом західної країни, який відвідає западноафриканскую країну з початку поширення вірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 16 листопада, кількість жертв лихоманки Ебола склало 5420 людина.

Переважна більшість випадків зараження і смертей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію та Сьєрра-Леоне.