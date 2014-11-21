У Мексиці заворушення через загадкове зникнення 43 студентів перемістилися до столиці

Маніфестації відбулися 20 листопада, коли у країні відзначають річницю початку мексиканської революції 1910-1917 років, повідомляє Радіо Свобода.

Влада скасувала 20 листопада традиційний парад і замість національних прапорів країни демонстранти несли чорні прапори на знак жалоби.

За словами протестувальників, вони обурені не лише зникненням студентів, а також викраденням тисяч людей за останні роки, високим рівнем корупції у країні і тим, що держава не вживає необхідних заходів проти організованих кримінальних угруповань.

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Хода 20 листопада була переважно мирною на відміну від нещодавніх протестів у штаті Ґерреро, які закінчилися підпалами урядових будівель. Тоді на знак протесту проти викрадення товаришів мексиканські студенти влаштували серйозні заворушення.

Молоді люди кидали в урядову будівлю камені і пляшки із запальною сумішшю. Вони також підпалили декілька автомобілів, припаркованих в районі комплексу уряду штату Герреро, а потім покинули його розташування ще до прибуття поліції.

Нагадаємо, студенти, які активно брали участь в акціях протесту, зникли в кінці вересня після зіткнень із поліцією в місті Ігуала.

За версією влади, їх викрала поліція, пізніше передавши ватажкам місцевих банд. Що поліцейські, що дали свідчення, стверджують, що напад на студентів "замовив" мер міста, якому не подобалася їхня протестна активність.

Мер Ігуали намагався сховатися від слідства, але був затриманий у передмісті Мехіко.