У Венеції можуть ввести штрафи для туристів із "гучними" валізами

Влада Венеції збирається ввести штрафи для туристів з багажем, який видає багато шуму.

Відзначається, що мова йде про валізи на пластикових або литих гумових колесах, що видають шум, від якого жителі Венеції не можуть заснути ночами, повідомляє Lenta.ru з посиланням на InViaggio.

У разі введення обмежень туристам доведеться розщедритися на валізи з гумовими колесами, які накачують повітрям, або носити багаж у руках.

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Якщо заборону ухвалять, то починаючи з травня 2015 року мандрівників із деренчливими валізами почнуть штрафувати на суму від 100 до 500 євро.

Зазначається, що заборона не торкнеться місцевих жителів.