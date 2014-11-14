У Ріо-де-Жанейро вирішили заманювати туристів, відкривши пляж для нудистів

Про це пише Лєнта.ру з посиланням на Fox News.

«Абрикосовий пляж» розташований в годині їзди від центру мегаполісу. Його появі бразильці зобов'язані зусиллям активістів, які ще у 2013 році організовували топлес-протест на захист прав нудистів у престижному міському районі Іпанема.

Місце і раніше було популярне серед любителів засмагати без купальних костюмів. Однак тепер пляж отримав офіційний статус місця для відпочинку нудистів завдяки указу мера Ріо Едуардо Паеса.

Читайте такожКитай вирішив карати нудистів громадськими роботамиНа думку активістів, «мужнє рішення мера» дозволить місту отримати нову пам'ятку, що допоможе залучити більше туристів.