Тягнибок назвав головні вади коаліційної угоди

Свою думку він висловив в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Gazeta.ua.

Тягнибок, зокрема, розкритикував документ через відсутність в ньому пункту про боротьбу з олігархами.

"Головне питання, яке ми повинні вирішувати, крім перемоги над Москвою - це деолігархізація, тобто усунення олігархів від влади", - підкреслив політик.

За його словами, олігархи сьогодні скрізь — в інформаційному просторі, економіці, парламенті.

"Якщо вони не будуть усунуті від влади, у нас жодні реформи не відбудуться", - вважає лідер "Свободи".

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Крім того, він додав, що в коаліційній угоді немає пунктів про поліпшення закону про люстрацію, про судову реформу, про скасування пенсійної і медичної реформ, які почала колишня влада, і не освітлено національне питання.

"Як на мене, коаліціанти дуже довго все це писали", - заявив Тянибок.

Націоналіст також закликав учасників коаліційних переговорів відкинути амбіції, поступатися один одному в посадах і швидше домовлятися.