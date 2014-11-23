Поблизу кордону Латвії з'явився російський підводний човен
20:15, 23 листопада 2014Світ
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На відстані 50 кілометрів від морського кордону збройні сили ідентифікували підводний човен ВМФ Росії.
Поблизу кордону з Латвією помічено підводний човен з РФ / flickr.com/photos/bubbahop
Поряд з морським кордоном Латвії вчора, 22 листопада, помітили російський підводний човен.
Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці у Twitter.
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"Вчора у виключній економічній зоні Латвії, на відстані 27 морських миль (50 кілометрів - прим. УНІАН) від морського кордону збройні сили ідентифікували підводний човен ВМФ Росії класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується все частіше.
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