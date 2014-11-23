Поблизу кордону Латвії з'явився російський підводний човен

Поряд з морським кордоном Латвії вчора, 22 листопада, помітили російський підводний човен.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці у Twitter.

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"Вчора у виключній економічній зоні Латвії, на відстані 27 морських миль (50 кілометрів - прим. УНІАН) від морського кордону збройні сили ідентифікували підводний човен ВМФ Росії класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується все частіше.