Понад 500 тисяч заражених комп'ютерів: ЗМІ дізналися про підготовку російських хакерів до масштабної кібератаки в Україні

У виданні відзначили, що дані компаній Cisco і Symantec вказали на наявність шкідливої програми на комп'ютерах в 54 країнах.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заблокувало сервер, який керував мережею з 500 тис. заражених комп'ютерів, ймовірно, щоб здійснити атаку в Україні наступного місяця.

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У ФБР дані комп'ютери пов'язують з Росією, пише видання Daily Beast. Повідомляється, що співробітники ФБР намагалися запобігти діяльності так званого VPN-фільтра, який пов'язаний з групою під назвою Fancy Bear. Дане об'єднання американські спецслужби підозрювали у зломі серверів національного комітету Демократичної партії США в 2016 році. У відомстві вважають, що група пов'язана з Росією.

У виданні відзначили, що дані компаній Cisco і Symantec вказали на наявність шкідливої програми на комп'ютерах в 54 країнах. Відзначається