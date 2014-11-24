Більшість німців вважають Крим українським та бачать загрозу в діях Путіна - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного німецькою компанією Infratest dimap для німецького каналу ARD, котрі опублікувала польська Gazeta Wyborcza.

Видання зазначає, що 48% опитаних виступає проти визнання анексованого Росією у березні цього року Криму російською територію, при цьому 39% респондентів мають протилежну точку зору.

Читайте такожМеркель: Дії Росії можуть розхитати мир в Європі після двох світових воєнБільше половини опитаних також вказали, що бачать загрозу в політиці, яку веде Путін в той час, як 43% зазначили, що не бачать загроз.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили щодо Росії три етапи санкцій.