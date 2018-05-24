"Про який літак йде мова?": Путін про доповідь слідчих щодо МН17

Путін заявив, що Росія визнає результати розслідування, якщо буде брати в ньому участь.

Президент Росії Володимир Путін у зв'язку доповіддю слідчих щодо МН17 запитав «про який літак йде мова», а пізніше заявив, що Росія визнає результати розслідування, якщо буде брати в ньому участь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідаючи на питання, про доповіді слідчих, які вказали, що МН17 атакував ЗРК «Бук», який належав 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ, спочатку Путін перепитав: «Вибачте будь ласка, про яке рішення йдеться, я так і не зрозумів, що за рішення, про який літак йде мова?».

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Після того, коли йому уточнили, що питання стосується МН17 Путін сказав: «Ми сьогодні цілий день працювали, тому я не ознайомлений з деталями рішення комісії, але можу вам сказати одразу, навіть не знайомлячись з тим, що там є. Наше ставлення до справи таке: ми спочатку пропонували спільну роботу з розслідування цієї трагедії, але, на наше здивування, нас до цього розслідування не допускають. Українська сторона там працює, незважаючи на те, що Україна порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де проходили бойові дії, але вона працює, а Росія ні», - заявив Путін.

«Тому нам не відомо, що там пишуть, на чому ґрунтується те, що ця комісія пише. Для того, щоб ми визнали те, що там викладається, ми повинні приймати повноцінну участь у розслідуванні. Але в будь-якому випадку, ми будемо ставитися до цього уважно, з повагою, і проаналізуємо все, що там викладено, сформулюємо наше ставлення до цієї справи, але поки я не бачив навіть цього тексту», - підкреслив він.