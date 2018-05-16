Путін вирішив розмістити в Середземному морі російські кораблі з ракетами

15:17, 16 травня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

Про це заявив Володимир Путін, передає "РИА Новости". Ці заходи він пояснив "існуючою загрозою вилазок міжнародних терористів в Сирії".

Путін також підкреслив, що практика далеких морських походів, навчань і тренувань повинна бути продовжена. За його словами, в цьому році заплановано 102 походи кораблів і підводних човнів.

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Ракети "Калібр" — розробка дослідно-конструкторського бюро "Новатор". Дальність дії "Калібрів" – близько 2,5 тисячі кілометрів.

Раніше повідомлялося, що на параді, присвяченому Дню Перемоги, в Москві показали гіперзвукові ракети, про які говорив Путін.

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Теги: #Росія#ракети#Середземне море#кораблі#Володимир Путін