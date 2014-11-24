До чеського Мінфіну надійшла посилка з сильною отрутою

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника Інституту ядерної, хімічної і біологічної захисту (ІЯХБЗ) Радека Покорника.

"Результати обстеження, проведеного фахівцями нашого інституту, показали, що в посилці, яка була отримана міністерством фінансів, містилась сильна отрута", - сказав Покорник.

У цьому ж інституті раніше було проведено обстеження такої посилки, що в минулий вівторок прийшла до МВС Чехіїна ім'я міністра Мілана Хованеца.

Співробітники інституту з'ясували білий порошок з цієї посилки також являв собою сильну отруйну речовину, виготовлену на основі ціаніду.

Читайте такожЧехію захопила п’ята колона російської пропаганди – чеський політикПосилки з невідомим білим порошком, отримані на минулому тижні канцелярією чеського президента і редакцією телебачення Prima, за висновком фахівців ІЯХБЗ, не містили токсичних матеріалів.