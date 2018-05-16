У США чоловік загинув від вибуху електронної сигарети

Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла йому в голову.

В американському штаті Флорида 38-річний чоловік помер від вибуху електронної сигарети.

Про це повідомляє CNN.

Чоловіка знайшли мертвим пожежники, що прибули до його будинку через сигнал тривоги. В нього було зранене обличчя та опіки по всьому тілу. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла чоловікові в голову.

Читайте такожВ Ірландії літак викинув парашутистів і розбився: загинули пілот і дитина

Як зазначається, найрозповсюдженіші причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю. Окрім цього, у США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, спричинених вибухами таких пристроїв.

Нагадаємо, учені розповіли про надзвичайну шкоду електронних сигарет. Як з'ясувалось, вейп може мати настільки ж поганий вплив, як звичайні сигарети, і викликати мутації ДНК.