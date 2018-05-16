У США чоловік загинув від вибуху електронної сигарети

16:47, 16 травня 2018
Світ
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/ thejizn.com

Про це повідомляє CNN.

Чоловіка знайшли мертвим пожежники, що прибули до його будинку через сигнал тривоги. В нього було зранене обличчя та опіки по всьому тілу. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла чоловікові в голову.

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Як зазначається, найрозповсюдженіші причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю. Окрім цього, у США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, спричинених вибухами таких пристроїв.  

Нагадаємо, учені розповіли про надзвичайну шкоду електронних сигарет. Як з'ясувалось, вейп може мати настільки ж поганий вплив, як звичайні сигарети, і викликати мутації ДНК. 

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Теги: #США#вибух#сигарети