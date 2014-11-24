Жінка в Афганістані застрелила 25 талібів, які вбили її сина - ЗМІ

Як повідомляє РИА «Новости» з посиланням на афганське агентство Khaama Press, інцидент стався в провінції Фарах на заході країни. Повідомляється, що син жінки служив у загоні поліції та був убитий бойовиками на одному з КПП на її очах.

Після цього вона разом зі своєю донькою і дружиною сина зібрала зброю, що залишилася на КПП і вступила в перестрілку з талібами. За даними агентства, в результаті перестрілки, що тривала сім годин, не менш як 25 бойовиків були вбиті, ще п'ять були поранені.

Як заявив представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Седік Седіккі, озброєна кампанія проти талібів, організована жінками, стала "символом повстання громадськості проти руху ("Талібан")".

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"Талібан" до цього моменту не дав коментарів із приводу інциденту.

Активізація талібів відбувається на тлі виведення з країни контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF), чисельний склад яких становив максимум 139 тисяч чоловік. На початку 2015 року в країні буде розміщено близько 12 тисяч іноземних військовослужбовців — 10 тисяч зі США і близько двох тисяч із країн НАТО. Місія буде небойовою — американські та натівські солдати зможуть оборонятися, але не будуть залучені до бойових дій разом із афганською армією.