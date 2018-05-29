У Німеччині блискавка вдарила у двох дівчат, які робили селфі

Одна з подруг розповіла, що пам'ятає тільки, як вони йшли по дорозі і намагалися сфотографуватися.

У Німеччині блискавка вдарила у двох дівчат в момент, коли вони робили селфі, повідомляє Reuters.

Обидві дівчини були госпіталізовані з серйозними пораненнями.

За попередніми даними, постраждалих без свідомості в розірваному одязі виявив перехожий.

Одна з подруг розповіла, що пам'ятає тільки, як вони йшли по дорозі і намагалися сфотографуватися.

У квітні в Бразилії три дівчини постраждали, роблячи селфи на мосту через річку в штаті Пиауи. Уточнюється, що 22-річна жінка і дві дівчини 15 і 16 років зайшли на міст, щоб сфотографуватися. через кілька секунд після того, як вони зробили селфи, частина мосту, на якій вони стояли, провалилася.