У Німеччині блискавка вдарила у двох дівчат, які робили селфі
02:55, 29 травня 2018Світ
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Одна з подруг розповіла, що пам'ятає тільки, як вони йшли по дорозі і намагалися сфотографуватися.
REUTERS
У Німеччині блискавка вдарила у двох дівчат в момент, коли вони робили селфі, повідомляє Reuters.
Обидві дівчини були госпіталізовані з серйозними пораненнями.
За попередніми даними, постраждалих без свідомості в розірваному одязі виявив перехожий.
Одна з подруг розповіла, що пам'ятає тільки, як вони йшли по дорозі і намагалися сфотографуватися.
У квітні в Бразилії три дівчини постраждали, роблячи селфи на мосту через річку в штаті Пиауи. Уточнюється, що 22-річна жінка і дві дівчини 15 і 16 років зайшли на міст, щоб сфотографуватися. через кілька секунд після того, як вони зробили селфи, частина мосту, на якій вони стояли, провалилася.
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