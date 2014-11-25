Литва заявила про блокування її автотранспорту на російському кордоні

Литва вже висловила свій протест російському дипломату, передає DW із посиланням на AFP.

За даними литовської влади, російські прикордонники та митники фактично закрили кордон РФ для в'їзду литовського транспорту. Так, згідно зі словами міністра внутрішніх справ Литви Саулюса Сквярняліса, в'їзд для легкових автомобілів і вантажівок "практично заборонено".

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Литовські відомства запевняють, що така блокада почалася ще від п'ятниці, 21 листопада. А зовнішньополітичне відомство Литви викликало у зв'язку з цим посла РФ Олександра Удальцова і висловило йому протест, а також вимогу припинити "дискримінаційну практику".

За словами голови спілки автоперевізників Литви, Альгімантаса Кондрусявічюса, "причиною тому стала усна вказівка зупиняти вантажівки з Литви та вантажівки, що перевозять литовські товари, для контролю".

Нагадаємо, до такого кроку росіяни вдалися вже на другий день після заяви глави литовської держави Далі Грібаускайте, яка назвала Росію з огляду на конфлікт в Україні "терористичною державою". Згодом МЗС Росії відреагував на слова Грібаускайте гострою критикою, вказавши, що вони перевищують "екстремістські висловлювання радикальних націоналістів у Києві".