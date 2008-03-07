Лукашенко шукає друзів на Заході

США здивовані подіями, які останнім часом відбуваються в Білорусі. Як пише газета The Wall Street Journal, за останні тижні в країні відпускали політичних увязнених, а президент Олександр Лукашенко дозволив Єврокомісії відкрити відділення в Мінську. На думку газети, для Заходу ці кроки відкривають можливість для зближення з Білоруссю. Проте, як пише газета, ніякої «доброї волі» в діях Білорусі немає. Причиною таких змін є усвідомлення Лукашенком того факту, що Захід не встановить відносини з Білоруссю, поки у в`язниці знаходитимуться політичні діячі і журналісти. Лукашенко зараз відчайдушно потребує друзів із заходу, пише видання.

Газета.ру