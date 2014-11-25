Під час сутичок у Гонконзі затримали більше 30 осіб

Загалом було заарештовано 32 особи, передає агентство Associated Press.

Як уточнюється, 23 з них було затримано у зв'язку з відмовою підкоритися нещодавньому рішенню суду, згідно з яким наметове містечко, розташоване в районі Монгког, має бути розібрано.

Читайте такожПонад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІВодночас, як повідомили в поліції, дев'ятьом із затриманих інкримінують насильство по відношенню до працівників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, судові пристави зобов'язали демонстрантів розібрати наметове містечков центральній частині міста.

Довідка. Активісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів із Пекіном.