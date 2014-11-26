Затримано лідерів гонконгського "майдану"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Вонг і Шум були арештовані в ході зачистки поліцією від демонстрантів району Монг Кок, що став з кінця серпня центром студентських протестів. Всього, за даними газети South China Morning Post, правоохоронні органи затримали 116 осіб. При цьому вони почали ліквідувати за рішенням суду зведені демонстрантами барикади.

За інформацією видання, протестувальники, деякі з яких чинили опір, були затримані за відмову виконати розпорядження суду, незаконне проведення акцій протесту та зберігання зброї. В операції були задіяні близько 7 тисяч поліцейських. У середу влада має намір очистити від барикад одну з ключових вулиць Nathan Road і відновити по ній рух.

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Демонстрації в Гонконзі почалися 26 вересня. Тоді на вулиці міста вийшли близько 80 тисяч осіб, переважно студенти, з вимогою самостійно обирати місцеву владу. У Пекіні погодилися піти на поступки і пообіцяли, що Гонконг отримає таку можливість в 2017 році. При цьому уряд висунув умову, що всі кандидати, за яких жителі Гонконгу зможуть віддати свої голоси, будуть попередньо схвалені виборщиками з Китаю.

У Гонконзі з цим не згодні і виступають за повну демократизацію голосування. Крім того, протестувальники вимагали відставки голови уряду Гонконгу Лян Чженьіня.