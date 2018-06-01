Лукашенко про росіян: вони самі не розуміють, чого хочуть

Лукашенко заявив, що Білорусь готова закрити кордон із РФ.

Білорусь готова запровадити контроль на кордоні з Росією, якщо Москва зі свого боку оголосить про таке рішення. Про це заявив президент Білорусі Александр Лукашенко.

Як пише Європейська правда, прикордонники Білорусі на кордоні з РФ не мають постійних підрозділів, водночас з російської сторони його охороняють штатні підрозділи ФСБ. Лукашенко зазначив, що дії білоруських прикордонників не повинні бути формальними і закликав Москву визначитися щодо цього питання.

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"Не можна уподібнюватися росіянам. Вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні. Нехай визначаються. Визначаться - нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон - будь ласка. Закриють - ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні", - пообіцяв глава держави.

Між Білоруссю та РФ відсутні чинні угоди про пункти пропуску. Прикордонне питання обговорюватиметься на Вищій держраді Союзної держави в червні.

Білорусь та Росія утворюють федеративну державу, і для громадян обох країн немає прикордонного контролю, як такого. Проте, за рішенням Москви, іноземцям заборонено в’їзд з Білорусі в Росію легковими автомобілями та автобусами.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко закликав білоруських виробників шукати заміну російському ринку.