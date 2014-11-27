В компаніях Німеччини вводять квоту для жінок топ-менеджерів

Відповідно до закону, який був схвалений урядом, ті компанії, які не будуть застосовувати цю квоту, будуть зобов'язані залишити місця, призначені для жінок, вакантними, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі

"Цей закон дуже важливий з точки зору забезпечення рівності. Таке нововведення також буде сприяти культурному обміну на роботі. Ми не можемо дозволити не користуватися здібностями жінок", - сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка спочатку була проти цього закону.

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Аналогічні закони про обов'язкову присутність жінок у топ-менеджменті приватних компаній є в Голландії, Норвегії та Італії.

За даними радіостанції Deutsche Welle, на даний момент понад 80% посад у топ-менеджменті компаній в Німеччині займають чоловіки.