В компаніях Німеччини вводять квоту для жінок топ-менеджерів
Новий закон, який набуває чинності з 2016 року, вводить 30% квоту для жінок у складі ради директорів найбільших компаній Німеччини.
Відповідно до закону, який був схвалений урядом, ті компанії, які не будуть застосовувати цю квоту, будуть зобов'язані залишити місця, призначені для жінок, вакантними, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі
"Цей закон дуже важливий з точки зору забезпечення рівності. Таке нововведення також буде сприяти культурному обміну на роботі. Ми не можемо дозволити не користуватися здібностями жінок", - сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка спочатку була проти цього закону.
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Аналогічні закони про обов'язкову присутність жінок у топ-менеджменті приватних компаній є в Голландії, Норвегії та Італії.
За даними радіостанції Deutsche Welle, на даний момент понад 80% посад у топ-менеджменті компаній в Німеччині займають чоловіки.