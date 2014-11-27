Одного з лідерів протестів в Гонконзі відпустили під заставу

Одного з лідерів студентського руху Джошуа Вона разом із понад сотнею інших активістів було затримано при розгоні табору в ніч на середу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вона звинувачували у тому, що він заважав роботі судових приставів: ліквідація табору виконувалася за рішенням суду.

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Масові протести в Гонконзі почалися два місяці тому. Активісти незадоволені рішенням влади Китаю проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.