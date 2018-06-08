До зустрічі Трампа та Кім Чен Ина в сінгапурських закусочних з'явився «Бургер миру»

Також місцевий ресторан мексиканської кухні включив в меню нові види начос — «Людина-Ракета» і «Ель Трампо».

Напередодні зустрічі лідерів США і КНДР в Сінгапурі в мережі однієї з місцевих кафе у меню з'явився «Бургер миру» з нагоди саміту.

Про це пише Reuters.

Власник ресторану закликав лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина, які зустрінуться наступного тижня в Сінгапурі, особисто відвідати його заклад і покуштувати бургер.

До складу «Бургера миру» входить американський гострий сир чеддер і корейська маринована грудка Пулькогі.

Місцевий ресторан мексиканської кухні включив в меню нові види начос — «Людина-Ракета» і «Ель Трампо».

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Сінгапурський монетний двір випустив в честь зустрічі пам'ятні медальйони із золота і срібла вартістю до $750.

Крім того, наголошується, що бронь на номери в готелі Шангрі, який ЗМІ називали можливим місцем проживання одного з лідерів, намагалися перепродати за ціною в три рази вище офіційної — по $1,2 тис. за кожну з трьох кімнат.

Трамп неодноразово називав Кім Чен Ина Rocket Man (Людина-ракета. — анг.), а також «божевільним».