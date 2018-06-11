Не бачить принципових перешкод: Меркель може відвідати ЧС-2018 в Росії

16:34, 11 червня 2018
Світ
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Ангела Меркель / REUTERS

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу ARD, передає "Радіо Свобода". Водночас, вона зазначила, що не має чіткого плану, чи їхатиме туди сама.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року. Світових лідерів на усіх континентах, які можуть відвідати футбольний Чемпіонат світу в Росії, закликають цього не робити, аж поки російський президент Путін не виконає вимогу ув’язненого режисера з Криму Олега Сенцова і не звільнить 70 українських політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах.

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Під відповідною петицією підписались українські та іноземні політики, зокрема, Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс, літератори, журналісти, науковці, правозахисники, актори, режисери театру та кіно з різних країн, зокрема, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Енн Еплбаум, Едвард Лукас, Аскольд Куров (автор документального фільму «Процес» про суд над «групою Сенцова») та інші.

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Теги: #Росія#Ангела Меркель#ЧС-2018 у Росії