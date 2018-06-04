У мережі набирає популярність флешмоб з бойкотом ЧС з футболу у Росії

До бойкоту спортивного заходу приєднався ряд європейських країн.

У мережі набирає популярність флешмоб з бойкотом Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Користувачі під тегами #NoWorldCupForRussia, #FIFAWorldCup2018, #FIFAWC2018, #Russia2018Boycott, #Boycott_Russia2018 публікують колажі з закликом бойкотувати змагання і не їхати на нього в Росію.

Колажі, серед іншого, демонструють військові злочини в Росії, і в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Футбольна асоціація (ФА) Англії підтримала бойкот ЧС-2018 в Росії. У зв'язку з бойкотом чемпіонату світу ФА скоротить кількість своїх представників на турнірі. Туди відправляться тільки основні чиновники ФА, серед яких виконавчий директор Мартін Гленн і голова Ґреґ Кларк.

Також до бойкоту спортивного заходу приєднався ряд європейських країн, а правозахисна організація Human Rights Watch закликала до політичного бойкоту матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії, який відбудеться 14 червня.

Також багато провідні політики Німеччини не планують відвідувати чемпіонат світу з футболу 2018 року.

При цьому в Україні знайшлися охочі показати ЧС з футболу в Росії.