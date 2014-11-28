Поліцейський, який застрелив підлітка в Фергюсоні, змушений переховуватися

Про це повідомив його адвокат Ніл Брантрейгер, передає ТАСС.

З його слів, буквально через кілька днів після того трагічного інциденту Вілсону повідомили, що в інтернеті ведеться активний пошук його адреси. Через три години, зібравши кілька сумок з речами, "він подався в біги".

За даними Брантрейгера, Вілсон постійно ховається, переїжджаючи з місця на місце. Зокрема, кілька днів він жив у квартирі одного зі своїх юристів.

"Стали надходити погрози на його адресу. За його життя були навіть запропоновані винагороди", - розповів адвокат.

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За таких умов, з його слів, Вілсону навіть довелося зробити деякі заходи для зміни зовнішності.

"Йому довелося навчитися жити таким чином, щоб його ніхто не помічав, - пояснив адвокат. - Для цього, звісно, він зробив певні кроки. Це дуже дивний спосіб життя, але зараз йому дуже важливо вберегти свою сім'ю".

Раніше адвокат поліцейського повідомив, що той має намір звільнитися з правоохоронних органів. "Питання не в тому, звільниться він чи ні. Питання в тому, коли він це зробить", - сказав Брантрэйгер.