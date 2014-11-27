Поліцейський, який убив підлітка, піде з поліції Фергюсона
07:49, 27 листопада 2014Світ
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Американський поліцейський, який вбив 18-річного Майкла Брауна в передмісті Сент-Луїса, веде переговори про те, щоб покинути департамент поліції Фергюсона.
REUTERS
"Справа не в "якщо", а "коли", - підтвердив плани свого підзахисного Даррена Вілсона адвокат Ніл Брантрегер в ефірі телеканалу CNN, передає ZN.UA. Адвокат також не виключив можливість повного відходу Даррена Вілсона з поліції.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада суд присяжних звільнив від відповідальності поліцейського Даррена Вілсона, який 9 серпня застрелив у Фергюсоні афроамериканського підлітка Майкла Брауна. У відповідь у місті почалися протести, хвиля яких прокотилася по 170 містах США.
Протести у місті Фергюсон поступово вщухають
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