Прем'єра Британії розкритикували за провал імміграційної політики

Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон. На думку прем'єр-міністра, його попередні наміри зменшити кількість іммігрантів, закінчилися повним провалом, передає Бі-бі-сі.

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В країну, за оцінкою міграційної служби, станом на липень місяць, приїхало 260 тис. іммігрантів, що на 78 тис. більше показників 2013 року. Девід Кемерон визнав, що його спроби скоротити число мігрантів до 100 тис. в рік не увінчалися успіхом.

Дії прем'єра по стримуванню іммігрантів викликали незадоволення та критику деяких політичних партій. Глава консерваторів Майкл Гоув назвав дії уряду занадто "м'якими" і порівняв їх з пропозиціями ліберал-демократів.

Сам лідер консерваторів висловив думку, що уряду Великобританії варто більше приділити уваги імміграційному питанню і запропонувати більш радикальні заходи для стримування напливу іммігрантів у країну.