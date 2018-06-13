Трамп: Світ зробив великий крок у бік від ядерної катастрофи

Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що КНДР відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості, досягнуті на американо-північнокорейському саміті в Сінгапурі, дозволили світові уникнути ядерної катастрофи.

Про це глава США написав у своєму Twitter.

"Світ зробив великий крок у бік від потенційної ядерної катастрофи!", - написав він, подякувавши лідера КНДР Кім Чен Ина за те, що КНДР відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.

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"Не буде більше ракетних пусків, ядерних випробувань і досліджень. Заручники повертаються додому до своїх родин. Дякую вам, голова Кім. Наш день, проведений разом, - історичний!" - зазначив Трамп.

Як відомо, за підсумками саміту Трампа та Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначених специфічних "гарантії безпеки з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Оглядачі відзначили, що в 2005-му році КНДР вже підписувала угоду із зобов'язанням провести денуклеаризацію. Тоді КНДР, вживаючи термін "денуклеарізація Корейського півострова", вимагала згортання військової присутності США на Корейському півострові і зняття Америкою "ядерної парасольки" з Південної Кореї і Японії.