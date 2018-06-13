Радник Трампа з нацбезпеки отримав 115 тисяч доларів від фонду Пінчука

Документи свідчать, що ця виплата була найбільшою одноразовою виплатою, яку Джон Болтон отримав торік.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон отримав 115 000 доларів минулого року за участь в двох подіях, спонсованих фондом українського бізнесмена-металурга.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на The Washington Post.

Так, минулого вересня Болтон виступив в Києві. Під час виступу, Болтон запевнив аудиторію, що президент Трамп не вноситиме радикальних змін до зовнішньої політики США.

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«Уявлення, що (вибори Трампа) позначать радикальну зміну в міжнародній політиці, є просто невірними», - наголошував Болтон, відповідаючи на питання інтерв’юєра – британця.

«Заради Бога, заспокойтеся», - додав Болтон, пише The Mercury News, посилаючись на відео з конференції.

Участь Болтона в заході в Києві та іншій події у Мюнхені цього лютого була оплачена фондом Віктора Пінчука, йдеться у фінансовій звітності, оприлюдненій в понеділок Білим домом, наголошує видання.

Документи свідчать, що ця виплата була найбільшою одноразовою виплатою, яку Болтон отримав торік.

Загалом, Болтон повідомив про доходи у 747 000 доларів у гонорарах за промови, включаючи 569 000 доларів від Fox News, де він виступав в якості експерта.