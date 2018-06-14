ЧС-2018 в Росії охороняють "казаки", що воювали на боці терористів на Донбасі та у Сирії - Reuters

Близько 200 членів "козацького" товариства "Всевелике військо Донське", що підтримують бойовиків на сході України, будуть охороняти території біля стадіону "Ростов-Арена" під час матчів ЧС-2018.

Безпеку на чемпіонаті світу з футболу 2018, який приймає Росія, забезпечують напіввійськові формування, до яких входять "козаки", які брали участь у бойових діях в Сирії і на Донбасі з боку терористів.

Про це повідомляє ТСН, з посиланням на Reuters.

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Як розповіли виданню отамани "козацьких" військ та регіональні чиновники, понад 800 представників як мінімум шести місцевих козацьких загонів будуть патрулювати вулиці, фан-зони та місця базування команд під час чемпіонату, а в деяких регіонах РФ вони також будуть виконувати функції стюардів чи волонтерів.

Зокрема "козачий" командир Олександр Аніщенко підтвердив, що близько 200 членів "козацького" товариства "Всевелике військо Донське", що підтримують бойовиків на сході України, будуть охороняти території біля стадіону "Ростов-Арена" під час матчів ЧС-2018.

Також наголошується, що найбільшу кількість "козаків" буде розміщено в Сочі: місцева організація "Кубанське козаче військо" задіє 538 козаків для охорони чемпіонату.

За даними Reuters, мінімум п'ять бійців "Кубанського козачого війська" були вбиті під час бойових дій на сході України і в Сирії від 2014 року, а загалом виданню відомо про 19 найманців, які воювали на боці бойовиків на Донбасі чи як приватні військові контрактники на боці уряду в Сирії, належали до офіційно зареєстрованих "козацьких" загонів.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі агентству назвав використання "козаків" на ЧС-2018 неприпустимим, а також свідченням нездатності керівництва РФ забезпечити правопорядок силами державних органів.

Крім того, Турчинов заявив, що бездіяльність ФІФА і міжнародного співтовариства у цьому питанні свідчать про фактичну підтримку російської агресії проти України.

"З боку ж міжнародного співтовариства, згода з такими діями є згодою і фактично підтримкою агресії проти України", - зазначив секретар РНБО України.

У США також розкритикували залучення козаків до організації ЧС-2018.

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"Залучення цих груп ФІФА є разючим відходом від статуту організації. Я боюся, що ці сили, замість того, щоб гарантувати безпеку на мирному, багатонаціональному заході, будуть втихомирювати критиків уряду, бити протестувальників і розправлятися з усіма, хто не відповідає стандартам (президента Володимира) Путіна", - заявив високопоставлений член Комітету у закордонних справах Палати представників США, демократ Еліот Енджел.

Тим часом офіційний представник ФІФА повідомив, що організація "повністю довіряє механізмам безпеки і концепції всеосяжної безпеки", розробленим російською владою і місцевими організаторами турніру.

Як повідомляв УНІАН, Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії. Також дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.

Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.