Команда Трампа ігнорувала його побажання про зустріч з Путіним - ЗМІ

Члени Ради національної безпеки США виступили проти зустрічі лідерів двох країн, оскільки не були впевнені, що Трамп дійсно зацікавлений у цьому.

Радники президента США Дональда Трампа в кінці 2017 року проігнорували його бажання запросити президента РФ Володимира Путіна в Білий дім.

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Як повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерело в американській адміністрації, почати підготовку до зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп розпорядився після саміту АТЕС у В'єтнамі в листопаді 2017 року.

За словами співрозмовника видання, тоді члени Ради національної безпеки США виступили проти зустрічі лідерів двох країн, передає kommersant.ru. Крім того, вони не були впевнені, що Трамп дійсно зацікавлений у такому саміті. «Вони вирішили: давайте почекаємо і подивимося, чи підніме він це питання знову», - сказав співрозмовник газети.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив, що два президенти можуть провести особисту зустріч вже цього літа. Раніше можливість зустрічі не став виключати і сам Дональд Трамп.