У Бельгії унаслідок зіткнення велогонщиків з машиною постраждали 20 спортсменів (фото)

08:30, 18 червня 2018
Світ
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20 велогонщиків постраждали в результаті інциденту / Twitter

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Троє спортсменів з Бельгії, Нідерландів і Німеччини отримали відкриті переломи, чотири гонщика - струс мозку. У решти велосипедистів незначні травми.

За словами власниці автомобіля, вона зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла, коли в авто врізалися велогонщики.

На місці події працювали дев'ять бригад швидкої допомоги.

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Теги: #ДТП з велосипедистами