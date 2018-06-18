У Бельгії унаслідок зіткнення велогонщиків з машиною постраждали 20 спортсменів (фото)
08:30, 18 червня 2018Світ
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За словами власниці автомобіля, вона зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла, коли в авто врізалися велогонщики.
20 велогонщиків постраждали в результаті інциденту / Twitter
У Бельгії 20 велогонщиків постраждали в результаті зіткнення з автомобілем. Про це повідомляє бельгійський мовник RTBF.
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Троє спортсменів з Бельгії, Нідерландів і Німеччини отримали відкриті переломи, чотири гонщика - струс мозку. У решти велосипедистів незначні травми.
За словами власниці автомобіля, вона зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла, коли в авто врізалися велогонщики.
На місці події працювали дев'ять бригад швидкої допомоги.
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