У Бельгії унаслідок зіткнення велогонщиків з машиною постраждали 20 спортсменів (фото)

За словами власниці автомобіля, вона зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла, коли в авто врізалися велогонщики.

У Бельгії 20 велогонщиків постраждали в результаті зіткнення з автомобілем. Про це повідомляє бельгійський мовник RTBF. Читайте такожНаїзд поліцейського авто на підлітка у Києві розслідуватиме СБУ Троє спортсменів з Бельгії, Нідерландів і Німеччини отримали відкриті переломи, чотири гонщика - струс мозку. У решти велосипедистів незначні травми. За словами власниці автомобіля, вона зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла, коли в авто врізалися велогонщики. На місці події працювали дев'ять бригад швидкої допомоги.

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