В Македонії уряд затвердив законопроект про перейменування країни

Далі проект закону про ратифікацію нової назви країни буде представлений на розгляд парламенту.

У понеділок, 18 червня, уряд Республіки Македонія затвердив законопроект про ратифікацію угоди з Грецією, який передбачає зміну назви країни (РМ). Таке рішення в Скоп'є ухвалили на 74-ій регулярній сесії Кабінету Міністрів, сказано на сайті відомства, пише "Новое время". Документ покликаний "вирішити розбіжності, описані в резолюціях Ради безпеки ООН №817 (1991) і 845 (1993)". Законопроект був висунутий Міністерством закордонних справ Македонії. Читайте такожУ Греції після підписання історичної угоди з Македонією почалися протести і сутички (фото, відео) Далі проект закону про ратифікацію нової назви країни буде представлений на розгляд парламенту. Нагадаємо, 17 червня Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Рішенню передували тривалі переговори. Змінити назву Македонії вимагали мешканці Греції, вважаючи недоречним використання назви свого північного регіону країною-сусідкою.

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