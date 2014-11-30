ЗМІ: на Україну подали позов до ЄСПЛ за Boeing, збитий бойовиками

Про це повідомила DW.DE з посиланням на газету Bild am Sonntag. За даними видання, позивачка звинувачує українську владу у "вбивстві шляхом бездіяльності" і вимагає виплатити їй $1 млн (близько 800 тис. євро) в якості компенсації за завдані фізичні і моральні страждання.

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У позові зазначено, що Україна "зобов'язана була закрити для прольоту цивільних літаків свій повітряний простір в зоні протистояння з озброєними проросійськими сепаратистами". Цього не було зроблено, оскільки влада країни не хотіли втрачати гроші, одержувані за авіатранзит.

Як відзначає Bild am Sonntag, раніше через повітряний простір України пролітали до 700 цивільних авіасуден в день. Це щомісяця приносило в бюджет країни мільйони доларів.