У Гонконзі почалися нові сутички, мітингувальників розганяють газом
20:52, 30 листопада 2014Світ
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У Гонконзі між сотнями активістів та поліцією сталися сутички після спроб демонстрантів оточити будівлю уряду.
REUTERS
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Скандуючи, учасники протестів пройшли до центрального ділового району міста, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.
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Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.
Акції протесту в Гонконзі тривають вже кілька місяців.
Мітингувальники вимагають вільних виборів мера міста в 2017 році, виступаючи проти висунення офіційним Пекіном попередньо відібраних кандидатів.
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