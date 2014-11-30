У Гонконзі почалися нові сутички, мітингувальників розганяють газом

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Скандуючи, учасники протестів пройшли до центрального ділового району міста, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.

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Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.

Акції протесту в Гонконзі тривають вже кілька місяців.

Мітингувальники вимагають вільних виборів мера міста в 2017 році, виступаючи проти висунення офіційним Пекіном попередньо відібраних кандидатів.